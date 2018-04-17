السلطة تدعم الأقباط في هذا الأمر

17 أبريل 2018 - 02:31 م

يرى موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، أن موافقة السلطة على تقنين 166 كنيسة ومبنى في عدة أقاليم في مصر دعم "غير صريح" للمسيحيين بمصر، لاسيما بعد تأييد أغلبية الأقباط للرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات عام 2018، والذي فاز فيه بنسبة 97% من الأصوات.

وذكر الموقع، في تقريره، أن الحكومة المصرية وافقت أمس، الاثنين، على إضفاء الشرعية على 166 كنيسة ومبنى خدمة الكنيسة غير المرخص في عدة أقاليم في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء المصري، أنه "تمت الموافقة على الوضع القانوني لـ166 كنيسة ومبنى للخدمات في العديد من المحافظات في جميع أنحاء مصر مع الأخذ في الاعتبار أن جميع المتطلبات سيتم الوفاء بها خلال أربعة أشهر".

ووفقًا للبيان، تأتي هذه الخطوة في إطار "احترام أحكام القانون والدستور، بمنح جميع المصريين حق ممارسة الشعائر الدينية".

وفي يناير، أمر وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بتسريع عملية اتخاذ القرار لجميع الطلبات المقدمة من الكنائس.

وفي السياق ذاته، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حوالي 3 آلاف و730 ألف طلب تقنين للكنيسة تم تقديمها إلى السلطات المصرية.

يذكر أن عدد المسيحيين بلغ حوالي 15 مليونا في مصر، وفقًا للبيانات الرسمية.