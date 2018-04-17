تسليم شهادات الإعفاء من التجنيد للطلاب ذوى الإعاقة بجامعة بنى سويف

17 أبريل 2018 - 02:44 م

سلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف شهادات الإعفاء من التجنيد للطلاب ذوي الإعاقة بحضور اللجنة التابعة للقوات المسلحة المصرية وذلك للمرة الأولى من نوعها بالجامعات المصرية.



من جانبه أعرب الدكتور منصور حسن ، عن سعادته بهذا الاجراء الذى قوبل بسعادة وارتياح من الطلاب ذوى الإعاقة وأسرهم الذين يجدون صعوبة في السفر لمناطق التجنيد التابعين لها، موجهاً الشكر للقوات المسلحة المصرية وعلى رأسها الفريق صدقى صبحى لاستجابتهم السريعة للطلب المقدم من الجامعة ، موضحاً ان هذة اللجان تنظمها إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة والتى توضح مدى الخدمات المجتمعية التى تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة وتبرز دور القوات المسلحة في مساندة كل طوائف وفئات المجتمع.



وأضاف أن هذه اللجان قامت كل الإجراءات التجنيدية للطلاب ذوي الإعاقة وتم اليوم تسليمهم شهادات الإعفاء التجنيدية بمقر الجامعة، لافتاً النظر الى ان الجامعة قامت بالتواصل مع ادارة التنظيم والإدارة وإدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة لدراسة إمكانية أن تكون هناك لجان طبية تجنيدية بالجامعة لإجراء الكشف على الطلاب فجاءت الاستجابه لطلب الجامعة فى مدة لا تتجاوز شهر .



وأشارت الدكتورة أمنية محسن مدير وحدة متحدي الإعاقة بالجامعة، أنه قد تم توقيع الكشف الطبي التجنيدي برئاسة العميد اركان حرب حازم محمد عبدالرحيم - مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالمنيا؛ وبحضور المقدم محسن مطر مسئول مكتب تجنيد بني سويف، العقيد وليد محمد أحمد مقرب، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة؛ وتم تسليم الشهادات لطلاب الجامعة من ذوي إعاقة بكليات الآداب والحقوق والتجارة والإعلام والتعليم الصناعي والخدمة الاجتماعية.