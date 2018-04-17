» 5 أعشاب تحارب السكري..تعرف عليها؟

17 أبريل 2018 - 02:52 م

نشر موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة، 5 أنواع من الأعشاب والتوابل كعلاج من مرض السكرى، لأنها غنية بعناصر قادرة على تنظيم معدل السكر في الدم، بعدما سجلت معدلات الإصابة ارتفاعاً كبيراً عالمياً خلال السنوات الماضية، وخاصة أن هذا المرض يؤدي إلى العديد من المضاعفات التي تؤثر على الجسم بشكل عام.

وطالب الموقع المرضى بممارسة التمارين الرياضية بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً، خاصة إذا كان عمرك قد تجاوز الأربعين.

وتشمل هذه الأعشاب والتوابل الآتي:

1 – الريحان

أثبتت الأبحاث أن مضغ أوراق الريحان يساهم في علاج مرض السكري بشكل طبيعي، هذا فضلاً عن دوره في علاج الكحة ونزلات البرد وحرقة المعدة.

2 – القرفة

تعتبر القرفة من التوابل عظيمة الفائدة، فعوضاً عن رائحتها الذكية ومذاقها المميز، فإنها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها يومياً.

3 – الكمون

ثبت أيضاً أن الكمون من التوابل التي تعمل على خفض مستويات السكر في الدم، كما تعمل كذلك على خفض مستويات ضغط الدم.

4 – الزنجبيل

نظراً لخصائصه التي تعمل على خفض السكر بالدم، ينصح بإضافة الزنجبيل لنظامك الغذائي على أساس يومي، للتخلص من السكري أو تجنب الإصابة به.

5 – الكركم

يعتبر الكركم من التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.