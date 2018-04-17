» أبو تريكة : شدة وهتزول

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ابو تريكة

الماجيكو

نشر  محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مقولة لابن القيم تشهد الكثير من الغموض حول الغرض من نشرها.

وقال أبو تريكة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما ذُكِر اللهُ على صَعبٍ إلا هَان، ولا على عسيرٍ إلا تيسَّرَ،  ولا على مشقةٍ إلا خفَّتْ،  ولا على شِدَّةٍ إلا زالتْ، ولا على كربةٍ إلا انفرجتْ".

وانهالت التعليقات من محبي "الماجيكو" على التغريدة وجاء ابرزها:-

غرد ناشط قائلا: " أجمل كلام ممكن الواحد يقرأه الصبح .. صباحك فُل يا تريكه".

وأضاف أخر: " خير إن شاء آلله كله يومين والحق آيبان أن شاء آلله يا أمير القلوب".

وقال ناشط: " أتصور "أحمد موسى"وهو يقرأ هذه التغريدة، حفظك ورعاك يا محبوب الجماهير".


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