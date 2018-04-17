البحرية والإنقاذ النهري ينتشلون ركاب لنش مرسى علم

17 أبريل 2018 - 02:59 م

تمكنت القوات البحرية والإنقاذ النهري من إنقاذ ركاب لنش بشمال مرسى علم بعد غرق اللنش.

وقامت القوات باستخراج 12 راكبًا كانوا على متن اللنش دون وقوع أى حالات وفاة بينهم.

وقال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت بلاغًا من مركز عمليات البحر الأحمر، يفيد بغرق اللنش بنورا شمال مرسى علم.

وأكد في تصريحات صحفية، أن المركب يحمل 12 راكبًا جميعهم مصريون بما فيهم الطاقم، وتم التعامل مع الحادث من قبل القوات البحرية والإنقاذ وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.