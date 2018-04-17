بالفيديو.. بشرى من الأرصاد للمواطنين

17 أبريل 2018 - 03:10 م

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد لافتا إلى أن الخميس ستبدأ درجات الحرارة في الانكسار.

وأوضح "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، أن طقس اليوم الثلاثاء، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وحذر، المواطنين من انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا، وخاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، موضحًا أنه من المقرر أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، لتنخفض نحو 6 درجات مئوية بداية من الخميس المقبل.

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