السجن 10سنوات لسائقي قطاري «حادث الإسكندرية»

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قضت محكمة جنح الرمل بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عاكف، بالسجن عشر سنوات لكل من "ع.ح.ح" قائد القطار رقم" 13 " القادم من القاهرة فى طريقه للإسكندرية، و"م. ج.خ" ملاحظ بلوك "أبيس"، و"هـ.ع. م" مساعد قائد قطار 571، القادم من بورسعيد فى طريقه للإسكندرية، و"ف.ع. ف"، قائد القطار، و"ع.م. ع"، رئيس القطار، وحبس ناظر المحطة "م.خ" خمس سنوات، مع العزل من الوظيفة 3 سنوات، كما ألزمت المحكمة كافة المتهمين بدفع مبلغ مليون جنيه غرامة.

وكانت النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمتى الإهمال والقتل الخطأ، وهم كل من قائد القطار رقم 13، وملاحظ "بلوك أبيس"، ومساعد قائد القطار 571، وقائد القطار، ورئيس القطار، وناظر المحطة.

وكانت قد استمعت المحكمة لأقوال محامى الحق المدنى ودفاع المتهمين الأول والثانى والثالث، كما استمعت فى الجلسة السابقة لنيابة فى مرفعتها خلال الجلسة السابقة والتى أدانت فيها المتهمين وتسببهم فى قتل الضحايا عن عمد بسبب الإهمال الوظيفى والفساد والتلاعب فى ملفات حكومية للتستر على الجريمة .

بينما اتهمت النيابة "ع.ح.ع" قائد القطار رقم 13، و"م.ج.خ" ملاحظ بلوك أبيس، و"ه. ع.م" مساعد قائد قطار 571، و"ف.ع.ف" قائد القطار رقم 571، و"ع.م.ع" رئيس القطار رقم 571، و"م.م.خ" ناظر محطة، بالتسبب عن طريق الخطأ فى مصرع 41 راكبا، وإصابة 132 آخرين .

يذكر أن حادث تصادم القطارين وقع فى شهر أغسطس الماضى، وأسفر عن وفاة 41 شخصا أثناء استقلالهم القطار، وإصابة أكثر من 132 مصابا، من بينهم 40 سيدة و8 أطفال بينما المتوفون بينهم 5 سيدات و11 طفلا.

وتصادم القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفا بالخط الطولى بطريق خورشيد بالإسكندرية، بسبب عطل فنى، وجاء من الخلف القطار رقم 13 القادم من القاهرة واصطدم به بقوة، مما أسفر عن انقلابه على شريط السكة الحديد، وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتشكيل لجنة سباعية للاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين بشأن الواقعة.

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