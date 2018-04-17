(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

عباس الطرابيلى كاتب وصحفى متميز، ودليل تميزه أنه الوحيد من أصحاب الأقلام الذى فى وقت واحد يوميًا فى أكثر من جريدة، تجده فى الوفد والمصرى اليوم معًا! وهو من المؤسسين لجريدة الوفد عام 1984 مع المرحوم مصطفى شردى، وشغل لسنوات منصب رئيس التحرير.



سألته عن ما يشغل باله فقال الشباب ثم الشباب، وكرّر تلك الكلمة مرات عدة ولها معنى واسع أولها ضرورة التواصل معه والسماح له بحرية التعبير، ورفع القيود التى تحد من تحركاته وانطلاقه، والإفراج عن آلاف الشباب المتواجدين فى السجون من أصحاب الرأى ودون أن يرتكبوا جرائم حقيقية، وإذا كانوا قد تظاهروا ضد الحكومة فالمسامح كريم، ولابد للدولة من إعطائهم فرصة للحياة بدلًا من تدميرهم!! والاهتمام بالشباب يقتضى بذل أقصى جهد ممكن من أجل توفير حياة كريمة له، فالغلاء وارتفاع إيجارات السكن تمنع من يريد تكملة نصف دينه من تحقيق هدفه، وهكذا تجد أن واجب الدولة فى الاهتمام بالشباب له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية أيضًا حتى لا يقع فى براثن التطرف والتعصب، فمن الواجب تشجيع العلماء على تقديم إسلامنا الجميل للناس والشباب خاصة إعطاءهم الحرية اللازمة لذلك بدلًا من فرض القيود على الجمعيات الدينية، والإصرار على أن يكون الدعاة إلى الله موظفين عند الدولة يأتمرون بأوامرها.