منظومة المرتبات عندنا إنت وحظك

17 أبريل 2018 - 04:09 م

علي خلفية ما أثير في الأعلام أمس واليوم من جدل وحوارات حول زيادة مرتبات الوزراء إلي 42 ألف جنيه شهرياً ومعاش 33 ألف جنيه، لا توجد معايير واضحة توزع الأجور من خلالها، تتقاضي بعض الفئات مرتبات وبدلات قد تزيد للدرجة التي لا تتناسب وظروف البلد الإقتصادية، في المقابل دخلت بعض الفئات التي كانت قبل إلتهاب تعتبر من الطبقة المتوسطة، فأصبحت بعد نار الأسعار من الطبقة الفقيرة، فهي بالكاد تكافح كي تعيش بكافة التحايلات علي الظروف بأفعال تكاد تشبه ما يقوم به الحواة في السيرك، وكما يقول البعض يقتلون الأيام بالأيام.



أحمد موسي وخلال برنامج علي مسئوليتي بفضائية صدي البلد ومن خلال رسالة يريد أن ينقلها فيها ما فيها من تعمية وأهداف ، قال عن مرتبات الوزراء "كنت فاكر الوزير حاجة كبيرة أوي، ومرتباتهم طلعت فضيحة كبيرة". طبعاً أحمد موسي يعتبرها فضيحة مقارنة بما يتقاضاه آخرون في بعض المؤسسات، أو ما يتقاضاه هو من القناة التي يعمل بها. وأيضاً هي فضيحة بجد بالنسبة للوزيرعندما ننظر إلي أسعار السلع والخدمات ومتطلبات المدارس والجامعات الخاصة وكذلك الحكومي من مصاريف ودروس وغيرها من أشياء لزوم أشياء، ناهيك عن متطلبات الوظيفة من مظهر ومستوي معيشي بكل مظاهره والفخامة التي تتناسب وعمله خاصة في مجتمعاتنا، لأن الوزير عندنا أكيد لن يذهب لعمله مثلاً راكباً دراجة أو مستخدماً المواصلات العامة كما نري في بعض البلدان الغربية الغنية!!!.

