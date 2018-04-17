» مرتضى: السحر واللجنة المالية سبب هزائم الزمالك

17 أبريل 2018 - 04:22 م

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق خلال الساعات الماضية بمقر النادي النهري، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب، غدًا الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث مرتضى مع لاعبي الزمالك خلال الجلسة عن المرحلة المقبلة للفريق بعد إجراء تعديلات بالجهاز الفني وتولى خالد جلال المسئولية عقب إقالة إيهاب جلال.

وأكد خلال حديثه مع لاعبي الفريق، أن إيهاب جلال مدرب محترم ورحل فى هدوء، والمرحلة الماضية يجب نسيانها وتصحيح المسار فى المباريات المتبقية من عمر الدوري وتحقيق لقب كأس مصر.

وشدد رئيس الزمالك خلال الجلسة قناعته بأن خسارة المباريات السابقة بسبب قرارات وزير الشباب والرياضة واللجنة المالية التى تم تشكيلها، مؤكدا أن السحر له دور فى الهزائم الأخيرة أيضا.

وأكد مرتضى منصور أن الانتماء للزمالك ليس مجرد شعارات، وإنما إثبات ذلك يكون بتقدير قيمة القميص الأبيض وأبناء النادي هم الذي يخلصون للفريق ويؤدون بروح في الملعب ويحافظون على الفريق، مؤكدا ثقته في خالد جلال وعمله على توفير كل الدعم للفريق بالفترة الحالية.