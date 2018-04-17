» فرج عامر لـ«مرتضى منصور»:«احترم نفسك»

17 أبريل 2018 - 04:40 م

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة ما تردد عن دخول مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في مشادة مع خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.

وكتب عامر على حسابه الشخصي عبر موقع «فيسبوك»: «لم يحدث أي شجار بين وزير الشباب ومرتضى منصور، والذي حدث فور خروج وزير الشباب وخروجي من مكتب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، هو أن مرتضى منصور سأل الوزير لماذا لم تهنئني ببطولة اليد؟ فأجاب الوزير أنه لا يهنئ الأهلي أو الزمالك في حالة فوز أحدهم على الآخر».

وأضاف: «اشتكى مرتضى منصور من أحد أعضاء اللجنة أنه أهلاوي، والوزير أكد أنه لا يفتش خلف أحد، ومرتضى منصور قالي بهزار أنت بتخاف من الوزير، وأنا أجبته بأنني لا أخاف من أحد وأنت عارف واحترم نفسك».