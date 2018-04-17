مسئول أمريكي سابق: لا يمكن السماح ببقاء بشار

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ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق

وكالات

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أكد ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، على ضرورة التخلص من رئيس النظام السوري بشار الأسد، لافتا إلى ضرورة العمل مع روسيا وحلفاء وأصدقاء آخرين في السبيل التوصل إلى ذلك.

وقال "بانيتا"، في مقابلة مع شبكة CNN ، الأمريكية، إن "المشكلة الأساسية في سوريا ومنذ سبع سنوات هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المترددة، حيث صرحنا أن على الأسد التنازل وحاولنا القيام بما نستطيع عمله لمساعدة الثوار في الوقت الذي ركزنا فيه جهودنا على داعش والعمل مع الأكراد ولكن بصراحة لم يكن لدينا سياسة عامة حول أين نريد التوجه في سوريا ولهذا نستمر بدفع الثمن".

وأضاف: "الأمل بأنه وبصورة ما يمكننا الانسحاب من هناك دون أن تأثير على أمننا القومي هو خطأ فادح، فالواقع يتمثل بما سيحل في سوريا وإذا سيؤثر على أمننا القومي ولهذا علينا اتخاذ خطوات هناك فلا يمكننا الانسحاب فقط يتوجب علينا بناء تحالف والعمل مع حلفائنا وأصدقائنا للتوصل إلى نوع من الاستراتيجية التي ستؤدي إلى تنازل الأسد لأننا لن نتوصل إلى سوريا مستقرة طالما أن الأسد موجود هناك، 400 ألف شخص قتلوا و5.6 ملايين شخص باتوا من اللاجئين وعليه لا يمكننا السماح ببقاء الأسد في منصبه ولهذا علينا العمل على استراتيجية من شأنها إزاحته من منصبه بالعمل مع روسيا وآخرين".


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