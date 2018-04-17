تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

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وادى دجلة

أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة طارق العشري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدورى الممتاز .

وجاء تشكيل الفريق الدجلاوى كالتالى..

خالد وليد حارس مرمى

خط الدفاع: أسامة العزب ومحمد أنور وباتريك مالو وسيد سالم

خط الوسط: محمد حسن ومحمد هلال وأحمد سعيد وحسام عرفات

خط الهجوم: إبراهيما نداى وعمر السعيد.

أما بدلاء الفريق:  أحمد عيد وأحمد سالم صافى وريتشارد ومحمد جمال وأحمد بدوى ومحمود مرعى ومحمد رضا


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