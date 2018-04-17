تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة طارق العشري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدورى الممتاز .
وجاء تشكيل الفريق الدجلاوى كالتالى..
خالد وليد حارس مرمى
خط الدفاع: أسامة العزب ومحمد أنور وباتريك مالو وسيد سالم
خط الوسط: محمد حسن ومحمد هلال وأحمد سعيد وحسام عرفات
خط الهجوم: إبراهيما نداى وعمر السعيد.
أما بدلاء الفريق: أحمد عيد وأحمد سالم صافى وريتشارد ومحمد جمال وأحمد بدوى ومحمود مرعى ومحمد رضا
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