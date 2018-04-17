  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

«العفاسي» يرد على منتقدي هجومه على الإخوان: لن أسكت بعد الآن

الازهر

بالصور.. تفاصيل حريق مدينة البعوث الإسلامية

ترامب

أيام «ترامب» باتت معدودة في البيت الأبيض

أردوغان

«أردوغان» يبحث إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

معتز عبدالفتاح ولبنى عسل

انتظروا هذا الأمر بعد إيقاف «معتز» و«لبنى عسل»

فوائد الديون

«المالية» تتوقع ارتفاع فوائد الدين إلى 541 مليار جنيه

أرشيفية

بالأرقام.. رواتب أمناء شرطة«الاميرية» من تجار المخدرات

الاهلى ودجلة

بث مباشر.. مباراة الأهلي ودجلة

ايهود باراك

باراك: دهست جنديًا مصريًا بدبابتي وفوجئت به حيًا

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

«عبدالعال»: رواتب الدبلوماسيين قليلة

لأول مرة.. "مي عز الدين" ترتدي «الحجاب» في رمضان المقبل

الصفحة الأخيرة

مى عز الدين ترتدى الحجاب
مى عز الدين ترتدى الحجاب

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تحالف شيعي شيوعي لأول مرة في تاريخ انتخابات العراق

#

بالفيديو.. لماذا بكت زينة من مى عز الدين

#

بالفيديو.. اعتراف خطير لـ"سعد الصغير" على الهواء

#

مروان محسن في قائمة الأهلي لأول مرة هذا الموسم

رمضان

الحجاب

مى عز الدين

رسايل

بعدما غابت عن الدراما التليفزيونية العام الماضى، نجحت النجمة مى عز الدين فى لفت الأنظار بـ"لوك جديد" ومميز، حيث ترتدى لأول مرة "الحجاب" ضمن أحداث مسلسلها الجديد "رسايل"، المقرر عرضه فى رمضان على شاشة قنوات ON E ، والذى يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة للعمل "البرومو" الرسمى خلال الساعات المقبلة، حيث يعتمد المسلسل فى أحداثه على الإثارة والتشويق فضلاً عن الصورة الأوروبية التى يقدمها مخرجها خلال المسلسل للجمهور.

وفى سياق متصل انتهت النجمة من تصوير 10 أسابيع كاملة من مسلسلها "رسايل"، حيث صورت آخر مشاهد فيلا الشيخ زايد فجر اليوم، وقرر مخرجها إبراهيم فخر تكثيف التصوير للتفرغ لمونتاج ومكساج الحلقات الأولى من العمل، وتسليمها للجهة المنتجة فى أقرب وقت.

"رسايل" بطولة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورامز أمير، عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد خليل، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هشام إسماعيل، هاجر الشرنوبى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. تفاصيل حريق مدينة البعوث الإسلامية
» «صلاح» خارج معسكر إعداد ليفربول للموسم الجديد
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على دجلة بهدف «أزاروا»
» انتظروا هذا الأمر بعد إيقاف «معتز» و«لبنى عسل»
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام دجلة
» فرج عامر لـ«مرتضى منصور»:«احترم نفسك»
» مرتضى: السحر واللجنة المالية سبب هزائم الزمالك
» بالفيديو.. دب يقبّل الكرة ويسلّمها لحكم المباراة
» 5 أعشاب تحارب السكري..تعرف عليها؟
» أبو تريكة : شدة وهتزول
» إنزيم بالصدفة..يأكل البلاستيك

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)