لأول مرة.. "مي عز الدين" ترتدي «الحجاب» في رمضان المقبل

17 أبريل 2018 - 05:52 م

بعدما غابت عن الدراما التليفزيونية العام الماضى، نجحت النجمة مى عز الدين فى لفت الأنظار بـ"لوك جديد" ومميز، حيث ترتدى لأول مرة "الحجاب" ضمن أحداث مسلسلها الجديد "رسايل"، المقرر عرضه فى رمضان على شاشة قنوات ON E ، والذى يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة للعمل "البرومو" الرسمى خلال الساعات المقبلة، حيث يعتمد المسلسل فى أحداثه على الإثارة والتشويق فضلاً عن الصورة الأوروبية التى يقدمها مخرجها خلال المسلسل للجمهور.

وفى سياق متصل انتهت النجمة من تصوير 10 أسابيع كاملة من مسلسلها "رسايل"، حيث صورت آخر مشاهد فيلا الشيخ زايد فجر اليوم، وقرر مخرجها إبراهيم فخر تكثيف التصوير للتفرغ لمونتاج ومكساج الحلقات الأولى من العمل، وتسليمها للجهة المنتجة فى أقرب وقت.

"رسايل" بطولة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورامز أمير، عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد خليل، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هشام إسماعيل، هاجر الشرنوبى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.