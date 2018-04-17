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النظام السوري: خبراء حظر الأسلحة الكيميائية يدخلون "دوما"

عرب وعالم

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

خالد الشرقاوي

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النظام السوري

دوما

الأسلحة الكيميائية

أفادت وسائل إعلام النظام السوري، اليوم الثلاثاء، أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دخلوا مدينة دوما بالغوطة الشرقية، للتحقيق في هجوم كيميائي استهدفها.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن خبراء المنظمة دخلوا اليوم دوما، دون مزيد من التفاصيل.

وأمس الإثنين، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة، ألكسندر شولجين، إن مسألة ضمان سلامة الخبراء خلال زيارتهم تتم مناقشتها.

وفجر السبت، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات 7 أبريل الجاري، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على دوما.



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