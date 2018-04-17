الداخلية تهزم طنطا 1/2

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الداخلية يهزم طنطا بثنائية

الداخلية

المصريون

طنطا

حقق فريق الداخلية فوزًا مهمًا على طنطا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ32 للدوري الممتاز.

تقدم أحمد مصطفى للداخلية فى الدقيقة 58 من عمر اللقاء برأسية رائعة سكنت شباك حارس مرمى طنطا، وأضاف محمد زيكا الهدف الثانى للفريق الشرطى فى الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يضمن فريق الداخلية البقاء بالدوري الممتاز بعدما ارتفع رصيده إلى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد طنطا عند 26 نقطة.


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