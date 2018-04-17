إصابة 3 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز

17 أبريل 2018 - 06:19 م

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلى بمركز مطاى شمال محافظة المنيا وإتلاف بعض محتويات المنزل وتم نقل المصابين لمستشفى مطاى العام وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام، بوصول كل من، ن أ ع 30 سنة، ربة منزل، و زوجها م، ش، 30 سنة، وطفلهما "عبد الرحمن" 3 سنوات، مصابين بحروق في مناطق متفرقة بالجسم.

وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين اندلاع حريق في منزل الأسرة داخل قرية حلوة التابعة للمركز، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز، وتحرر محضر بالواقعة.