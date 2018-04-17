» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على دجلة بهدف «أزاروا»

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دجلة

المصريون

الاهلى

ازاروا

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على وادي دجلة، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

بدأ الأهلي المباراة باحثا عن هدف مبكر، وأتيحت للاعبه ميدو جابر فرصة تحقيق ذلك لكن كرته القوية التي صوبها مرت بسنتيمترات قليلة على يمين خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة، ليرد عليه محمد هلال بتصويبة قوية لكن علي لطفي حارس الأهلي تصدى لها ببراعة.

وواصل فريق دجلة خطورته على مرمى الأهلي، لكن محاولاته لم تترجم إلى أهداف في ظل وجود دفاع قوي من قبل الفريق الأحمر عن طريق سعد الدين سمير وأيمن أشرف.

ومع حلول الدقيقة 28 مرر النيجيري جونيور أجاي تمريره من فوق رأس باتريك مالو مدافع وادي دجلة، والذي أخطأ في التعامل مع الكرة التي وصلت إلى وليد أزارو جعلته منفردا بالحارس ليضعها ببراعة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول للمارد الأحمر في المباراة، والهدف الـ18 للمهاجم المغربي الذي يحلق وحيدا في صدارة هدافين المسابقة.

بعد الهدف أتيحت لأزارو فرصة إحراز الهدف الثاني، لكنه لم ينجح في ترجمة عرضية أحمد حمدي المتقنة، لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى لدجلة.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون أن يشهد أي جديد، لينتهي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.


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