تلفيات بقسم شرطة المسطحات بعد اصطدام باخرة سياحية بالمنيا

17 أبريل 2018 - 07:18 م

اصطدمت باخرة سياحية بسور قسم شرطة المسطحات المائية والبيئة بمدينة المنيا؛ إثر اصطدام باخرة سياحية دون وقوع إصابات بشرية.

وقال "مصدر أمني"، إنّه أثناء سير باخرة تابعة لإحدى شركات الفنادق العائمة، وعلى متنها 150 شخصًا مصري الجنسية، انحرفت واصطدمت بالمرسى الخاص بقسم شرطة البيئة والمسطحات في مُحافظة المنيا؛ ما أسفر عن كسر بالسور المعدني الخاص بالقسم، وكسر جزئي باللنش رقم 1001569 "شرطة"، وتلفيات بلنش آخر رقم 101580"شرطة"، دون وقوع أي إصابات.

وقال قائد الباخرة ويُدعى "ن-ا" 52 عامًا، في المحضر الإداري المحرر بقسم الشرطة، إنّ انحراف الباخرة نتيجة تراكم حشائش بالدفة الخلفية للباخرة؛ ما أدى إلى إعاقة حركة القادة والتحكم فيها.