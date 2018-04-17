إنشاء أكبر مستشفى جامعي جديد ببنها

زار الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، عصر اليوم، الثلاثاء، اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، فى مكتبه بالمحافظة، وقدم خلالها التهنئة للمحافظ وقيادات المحافظة التنفيذية بحلول شهر شعبان.

كما بحثا عددًا من الموضوعات فى مقدمتها البدء فى إنشاء المستشفى الجامعى بالشراكة بين المحافظة والجامعة، ورحب "عشماوى" بالبدء فى إنشاء المستشفى الجامعى الذى سيضم 400 سرير ويعد الأكبر بين المستشفيات الجامعية فى الدلتا.

وتم الاتفاق على إعداد البروتوكول الخاص بالشراكة ليكون جاهزًا للتوقيع خلال يومين كما اقترح الدكتور القاضى إقامة معرض لمنتجات الجامعة بالشراكة مع المحافظة فى الأسبوع الأخير من شهر شعبان استثمارًا للنجاح الكبير الذى حققته الجامعة فى معرضها الأول ووافق محافظ القليوبية على إقامة المعرض، وطلب أن يكون أكبر حجمًا وأكثر تنوعًا فى المنتجات التى سيتم عرضها خلاله.

كما وجه رئيس الجامعة الدعوة للواء محمود عشماوى للمشاركة فى افتتاح تطوير المدينة الجامعية بكفر سعد وكذلك افتتاح استراحة جديدة تضم 20 غرفة بسعة 40 سريرًا تم الانتهاء منها بكلية الزراعة كما سيتفقد القاضى وعشماوى المنشآت الجديدة لكليتى السياحة والفنادق والإعلام ومبنى المكتبة المركزية التى يتم عمل التشطبيات النهائية لهم حاليًا.

وقال "القاضى"، إن الجامعة والمحافظة شريكان فى خطط التنمية الخاصة بمحافظة القليوبية، وأن التعاون الكبير بينهما سيحقق إنجازًا كبيرًا بإنشاء المستشفى الأكبر من نوعه، والذى يخدم مئات الآلاف من المواطنين ويقدم تعليمًا طبيًا على مستوى عالٍ.

ومن جانبه أكد اللواء عشماوى، أن مشروع المستشفى الجديد هو المشروع الأكبر الذى تقدمه الجامعة والمحافظة كهدية لهم.

وقال إننا سنسعى إلى إنهاء كافة المشكلات التى قد تواجه إقامة المشروع بروح التعاون التى نحرص عليها وعلى استمرارها.

حضر اللقاء الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ووحيد خلوى الأمين العام المساعد للجامعة وصبرى الجندى المستشار الإعلامى للجامعة.















