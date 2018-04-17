» بالفيديو.. الأهلي يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف

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الاهلى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا باهتًا على وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة باحثا عن هدف مبكر، وأتيحت للاعبه ميدو جابر فرصة تحقيق ذلك لكن كرته القوية التي صوبها مرت بسنتيمترات قليلة على يمين خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة، ليرد عليه محمد هلال بتصويبة قوية لكن علي لطفي حارس الأهلي تصدى لها ببراعة.

وواصل فريق دجلة خطورته على مرمى الأهلي، لكن محاولاته لم تترجم إلى أهداف في ظل وجود دفاع قوي من قبل الفريق الأحمر عن طريق سعد الدين سمير وأيمن أشرف.

ومع حلول الدقيقة 28 مرر النيجيري جونيور أجاي تمريرة من فوق رأس باتريك مالو مدافع وادي دجلة، والذي أخطأ في التعامل مع الكرة التي وصلت إلى وليد أزارو جعلته منفردا بالحارس ليضعها ببراعة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول للمارد الأحمر في المباراة، والهدف الـ18 للمهاجم المغربي الذي يحلق وحيدا في صدارة هدافين المسابقة.

بعد الهدف أتيحت لأزارو فرصة إحراز الهدف الثاني، لكنه لم ينجح في ترجمة عرضية أحمد حمدي المتقنة، لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى لدجلة.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون أن يشهد أي جديد، لينتهي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني، وضحت نية الأهلي الهجومية في إضافة الهدف الثاني، وسعى لاعبوه لتحقيق ذلك.وفي الدقيقة 56 أهدر ميدو جابر فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة رائعة من وليد أزارو لكن حارس وادي دجلة خالد وليد أنقذ فريقه من الهدف الثاني.

بعد فرصة جابر مباشرة صوب هشام محمد كرة قوية تصدى لها حارس دجلة، لترتد إلى أزارو الذي لعبها برأسه لتجد خالد وليد في الموعد.وفي الدقيقة 78 صوب البديل أحمد عيد عبد الملك كرة مخادعة من داخل منطقة الجزاء، تعامل معاها علي لطفي حارس الأهلي بإتقان وأبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة 85 أضاع قائد الأهلي حسام غالي، فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة متقنة من إسلام محارب، وضعها فوق عارضة دجلة.

ومرت الدقائق الخمس المتبقية من المباراة دون جديد لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف أزارو.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده 82 نقطة، في المركز الأول، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر.


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