» «صلاح» يفضل اللعب بجوار «ميسي»

17 أبريل 2018 - 07:58 م

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، يفضل ارتداء قميص برشلونة، إذا قرر الخروج من الريدز فى الميركاتو الصيفي المقبل، عن الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وأبهر محمد صلاح مسئولي ريال مدريد وبرشلونة بعد نجاحه فى تسجيل 40 هدفًا هذا الموسم مع ليفربول، لينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي وهداف الدوري الإنجليزى.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد مستعد لكسر خزائن النادي في سبيل التعاقد مع الفرعون المصرى، إلا أن مسئولى ليفربول متمسكون بشدة باللاعب.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح إذا قرر الخروج من ليفربول، فإنه يفضل الانتقال إلى صفوف برشلونة واللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كونه من أشد المعجبين بأسطورة الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة حاليًا لا يفكر فى صلاح، حيث يعتبر هدفه الأول فى الانتقالات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، ولكن إذا تعثرت المفاوضات معه فسيظهر محمد صلاح فى الصورة.

واختتمت الصحيفة تقريرها عن المبلغ المتوقع دفعه فى محمد صلاح الذى يمتد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2022، حيث من المتوقع أن يكون سعره 160 مليون يورو، وهو نفس سعر كوتينيو، وذلك فى حالة إن لم يطلب ليفربول سعرًا أكبر من ذلك.