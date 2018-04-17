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سموحة يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

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سموحة

الإنتاج الحربى

تعادل فريق الإنتاج الحربي مع نظيره سموحة، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات الدوري العام.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وسيطر الإنتاج على مجريات الأمور في بداية اللقاء، وبمرور الوقت بدأ الفريق السكندري يبادل أصحاب الأرض الهجمات لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني توالت محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 48 في المركز الخامس، في حين رفع الإنتاج الحربي رصيده للنقطة 44 في المركز السادس.


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