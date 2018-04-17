» بالفيديو.. ضرب وسحل للحكام في مباراة العمال والكهرباء

17 أبريل 2018 - 08:50 م

شهدت مباراة العمال وكهرباء الشمال في دوري منطقة حلوان تحت 14 عامًا، واقعة مؤسفة، بعدما قاما لاعبي إحدى الفرق بضرب وسحل الحكام، وحبسهم داخل عرب غنيم بحلوان لمدة تزيد عن الساعتين، قبل أن تصل الشرطة وتطلق سراحهم.

جاءت واقعة الاعتداء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد إحراز فريق كهرباء الشمال لهدف التعادل لينطلق عدد من أفراد الجهاز الفني والإداري لناشئ حلوان إلى الملعب.

المؤسف في الواقعة، مشاركة أولياء أمور بعض اللاعبين، بالإضافة لإداريين في الأندية في واقعة السحل، دون محاولة إيقاف اللاعبين وإثناءهم عما يحدث.

وفي نفس الجانب، فتح اتحاد كرة القدم المصري تحقيقًا في الواقعة لمعرفة المتورطين فيها ومحاسبتهم، كما طلب تقريرًا من الحكام عن تفاصيل ما حدث، لمعاقبة المتورطين في الواقعة وحرمان المشاركين بها من استكمال المسابقة.

