«موسى»عن رواتب الوزراء:اشمعنى النهاردة بقى في فلوس

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الرأي العام

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رواتب

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار البرلمان بزيادة معاشات الوزراء لتصبح 33 ألف جنيه شهريًا "تسبب في صدمة الرأي العام"، مؤكدًا أن بعض المواطنين يحصلون على معاش قدره 700 جنيه.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحكومة بتقول استحملوا الوضع معانا، احنا بنتحمل وربطنا الحزام، اشمعنى النهاردة بقى في فلوس"، حسب قوله.

وتابع: "لو الوزراء اتنازلوا عن نصف مرتباتهم الناس هتسقف لهم، زي ما السيسي اتنازل قبل كده عن نصف مرتبه".

وأكد "موسى"، أن معاش الصحفيين يبلغ حوالي 1200 جنيه، لافتًا إلى أن بعض المواطنين يحصلون على معاش قدره 700 جنيه.


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