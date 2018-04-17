» «العفاسي» لفيصل القاسم: أين إسلامك؟

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هاجم القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، الإعلامي السوري، فيصل القاسم، بعد انتقاد الأخير له مستشهدًا بمقال أعاد تغريده على موقع "تويتر" حول "مهاجمة نائب كويتي للعفاسي".

وقال "العفاسي" في تغريدة على موقع "تويتر": "هزلت! حتى فيصل القاسم ربى? لحية وقام يتكلم عن الدعوة مع العلم بأن الداعية المقصود هو معتقل في غونتانامو! وأنا أتشرف أن يكون خصمي التكفيريين ومن حالفهم من مرتزقة عزمي بشارة الذين ينكرون فضل أولياء نعمتهم ويحتمون بجوازهم البريطاني! أين إسلامك وطنيتك عروبتك؟".

وانتقد "العفاسي" تصريحات سابقة لـ"القاسم"، يتحدث فيها عن حمله لجواز سفر بريطاني، حيث يقول فيها: "أتذكر وبعد جهد جهيد اخترنا حلقة عن مجلس التعاون الخليجي وقلت لنفسي في واقع الأمر سأقدم حلقة قوية جدا وليحدث ما يحدث، في نهاية المطاف لدي جواز سفر بريطاني أستطيع أن أعود لبريطانيا حيث شئت".


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