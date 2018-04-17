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بعد الفوز على مونانا الجابوني

المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الرياضة

مونانا والمصري
مونانا والمصري

أمير سعد

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المصري يتأهل إلى دور الـ32 بالكونفدرالية

المصريون

المصرى

الجابون

مونانا

تأهل فريق المصري إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على مونانا الجابوني، بهدفين مقابل هد، في المباراة التي جمعتها اليوم، الثلاثاء، على ملعب بورسعيد، في إياب دور الـ32 المكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم المصري عن طريق محمد كوفي في الدقيقة 59 عبر رأسية مميزة قبل أن يتعادل مونانا بهدف مباغت في الدقيقة 67 إلا أن إسلام عيسى يمنح الفريق البورسعيدي قبلة الحياة وهدف الفوز والتأهل عند الدقيقة 74 من عمر المباراة.

ونجح المصري في العبور لدور المجموعات بالبطولة بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالعاصمة الجابونية ليبرفيل 1-1، حيث عبر الفريق البورسعيدي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.الشوط الأول كان المصري أكثر سيطرة وخطورة على مجريات الأمور وأتيحت العديد من الفرص للاعبي الفريق البورسعيدي خاصة أحمد جمعة وإسلام عيسى وأحمد شكري ولكن دفاع مونانا تصدى لكل الكرات.

كاد الفريق الجابوني الضيف يعاقب لاعبي المصري على إضاعة العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول، ويسجل هدفا قاتلا في نهاية الشوط الأول، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أحمد مسعود حيث ينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

سجل المصري هدف التقدم عند الدقيقة 59 من ضربة رأسية لمحمد كوفي الذي تلقى كرة عرضية مميزة من إسلام عيسى تصل إلى المدافع البوركيني الخالي تماما من الرقابة والذي ينجح في التسجيل ويمنح فريقه التقدم، وفي الدقيقة 67، نجح مونانا في تسجيل هدف التعادل من خطأ دفاعي فادح ليصل المهاجم بالكرة لمرمى أحمد مسعود ويسجل هدف التعادل الذي يضع المصري في موقف صعب للغاية.

ونجح إسلام عيسى في تسجيل الهدف الثاني للمصري عند الدقيقة 74 من عمر المباراة بعدما مر من أكثر من لاعب ويسجل ويهز الشباك معلنا التقدم للفريق البورسعيدي، وهو الهدف الذي عبر بالمصري إلى دور المجموعات ليصل لأول مرة في تاريخه إلى هذا الدور.


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