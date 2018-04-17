بشكوى من «الداخلية».. وقف برنامج على فضائية «الحدث»

17 أبريل 2018 - 09:49 م

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "مع الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث"، للمذيع أحمد محمد المغربل، وإحالة الأخير إلى نقابته المختصة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاة المجلس بنتيجة التحقيق.

وتلقت اللجنة شكوى من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والمذكرة المقدمة من القناة بشأن ما تناوله البرنامج يوم الثالث من أبريل الجاري من إساءات لرجال الشرطة.

وأشارت اللجنة إلى أن المذيع خالف قواعد ومعايير العمل الإعلامي باستغلاله للشاشة في بث قصة شخصية وهمية لا وجود لها ولا أصل ولم يقدم أية دلائل على وقوعها.

وأوضحت أن المذيع قام بتوجيه إهانات في الحلقة المذكورة و بأوصاف لا تليق لضابط شرطة وصفه بأنه “صغير” و”إرهابي” و”نموذج غير مشرف” إلى أخره من الأوصاف المسيئة, بجانب إطلاق الاتهامات التي تمس كل جهاز الشرطة وتعميمها انطلاقا من القصة المزعومة.

وأوصت اللجنة، في ختام مناقشتها، بإرسال إنذار للقناة بتوخي الدقة والمصداقية لاعترافها ببث وقائع وهمية من خيال الإعلامي طبقا لما جاء في مذكرة إدارة القناة نفسها.