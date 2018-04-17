  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:27 م
بحث متقدم
فريد الديب

فريد الديب» يترافع عن «جنينة» أمام المحكمة العسكرية

حسن البنا

90عامًا للنظام السري للإخوان (ملف)

سد النهضة

مصر لا ترغب في إعاقة بناء «سد النهضة»

أحمد موسى

«موسى»عن رواتب الوزراء:اشمعنى النهاردة بقى في فلوس

فيصل القاسم

بماذا رد العفاسي على فيصل القاسم؟

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

لهذه الأسباب امتحان الثانوية الجديدة غير قابل للتطبيق

ابوتريكة

«أبوتريكة» يترقب مصيره غدًا

قصف غزة

قصف إسرائيلي على غزة

البريطانية "لاورا بلومر"

أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة

البابا تواضروس

تحول في موقف الكنيسة من زيارة المسيحيين للقدس

بعد قراره بحل الجماعة.. 3 رصاصات تنهى حياة «النقراشى»

الحياة السياسية

النقراشي باشا
النقراشي باشا

أخبار متعلقة
#

علماء يكتشفون دليل جديد على وجود حياة أخرى بعد الموت

#

قيادي إخواني سابق يدعو إلى حل التنظيم العالمي

#

دليل علمي يؤكد وجود حياة أخرى بعد الموت

#

الزعفراني: الإخوان لم يكن لهم أي دور في "الصحوة الإسلامية"

بعد حادثة "السيارة الجيب"، أصدر النقراشى باشا، قرارًا بحل جماعة الإخوان المسلمين فى الثامن من ديسمبر عام 1948، حيث كان يشغل وقتها رئاسة الحكومة والحاكم العسكرى العام، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والمالية.

وقد أعد النقراشى باشا، عقب حله لجماعة الإخوان المسلمين، حراسة مشددة لحمايته؛ تخوفًا من عملية اغتيال قد تقع بشأنه، ولكن عملية الرصد التى قام بها أعضاء النظام السرى للإخوان المسلمين تمكنت من تحديد طريقه من مصر الجديدة إلى أى وزارة يريد التوجه إليها، ودونت بذلك جدولًا لمواعيده حتى يتم اغتياله بسهولة.

أحمد عادل كمال، القيادى فى النظام الخاص بالإخوان المسلمين، سرد ذلك فى كتابه المعروف بـ"النقط فوق الحروف"، حيث أوضح فى روايته، أنه كان يوجد مقهى معروف أمام وزارة الداخلية بـ"مقهى الأعلام"، والذى كان يجلس عليه "أحمد حسن عبد المجيد"، والذى كان يتلقى مكالمة تليفونية يوميًا من أحد عناصر النظام الخاص، أن موكب النقراشى قد تحرك، وفى طريقه إلى وزارة الداخلية، وقد تكرر ذلك مرارًا للتأكد من خط سير موكب "النقراشى".

وفى اليوم المحدد غادر عبد المجيد بعد مكالمة تليفونية بمقهى الأعلام؛ ليتوجه لبهو وزارة الداخلية، ولم يستطع أحد منعه؛ لأنه كان يرتدى زى ضابط برتبة ملازم، وفى ذات التوقيت كان هناك "شفيق أنس"، أحد رجال النظام الخاص، وهو يرتدى زى "كونستابل"، ومحمود كامل السيد فى زى سائق سيارة بوليس، واللذان تابعاه إلى داخل الوزارة.

وقد اجتاز عبد المجيد، الباب الخارجى ثم الداخلى وانتظر فى البهو، وعندما جاء النقراشى، وأراد أن يتوجه إلى المصعد فاجأه بإطلاق 3 رصاصات ليقع النقراشى على الأرض؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بقليل.

واستطاع شفيق أنس، ورفيقه الفرار من بهو الوزارة، حيث اتخذ شفيق تاكسى إلى سكة حديد حلوان ليبعد عن الأنظار، فيما تم القبض على عبد المجيد.

وقد أصدر الحكم فى هذه القضية فى الثالث عشر من أكتوبر عام 1949 بالإعدام بحق أحمد حسن عبد المجيد، والمؤبد لكل من "شفيق أنس"، و"محمود كامل السيد".

وتم تنفيذ الإعدام فى "عبد المجيد" فى 25 أبريل من عام 1950، بعد رفض الالتماس المقدم من أسرته بالعفو عنه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يتكفل بعلاج حارس الزمالك
» المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
» لماذا لم يرفع النواب رواتب الموظفين أسوة بالوزراء؟
» بالفيديو.. ضرب وسحل للحكام في مباراة العمال والكهرباء
» سقوط طائرة إيرانية في مياه الخليج
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسيلتا فيجو
» «صلاح» يفضل اللعب بجوار «ميسي»
» «أبوتريكة» يترقب مصيره غدًا
» «العفاسي» لفيصل القاسم: أين إسلامك؟
» "مرتضى منصور": انتظروا مهاجمًا من العيار الثقيل
» إنشاء مدينة صناعية سورية في مصر

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر