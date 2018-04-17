90عامًا للنظام السري للإخوان (ملف)

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حسن البنا

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"البنا" يؤسس النظام الخاص.. "عبد الناصر" يطالب بحله.. "السادات" يشترط العمل الحزبى مقابل التخلى عنه.. الأعضاء السريون ينفذون عمليات بدون علم البنا.. تعيين مرشد سرى لإدارة الجماعة.. ورفض وساطات لحل الأزمة

أسّس حسن البنا، المرشد الأول للإخوان المسلمين، ومؤسس الجماعة، ما يعرف بـ"النظام الخاص" وهو جهاز سرى، قام بعمليات اغتيال كان أخطرها مقتل "النقراشى باشا"، رئيس الحكومة وقتها، والذى جاء رد الفعل بعدها بتصفية "البنا" نفسه، كما كانت عملية اغتيال القاضى أحمد الخازندار من أكبر الأخطاء التى قام بها التنظيم، والتى كانت بدون علم المرشد نفسه، ما يدع تساؤلًا مبكرًا عن خطورة تواجد هذا التنظيم، وعدم القدرة على السيطرة عليه فى بعض الأحيان.

بعد إجبار الملك فاروق على التنحى، طالب الرئيس عبد الناصر، قيادات الإخوان بتسليم الأسلحة والانضمام لهيئة التحرير، والذى وُوجه بالرفض، فكانت القطيعة والوقيعة بالإخوان والزج بهم فى المعتقلات، والتى لم يخرجوا منها إلا فى عصر الرئيس الراحل السادات، والذى طالبهم أيضًا بتكوين حزب سياسى بشرط التخلى عن النظام الخاص، والذى وُوجه أيضًا بالرفض لتكتشف أجيال الإخوان وبعض قيادتهم، أن هناك خلافًا مكتومًا بين قيادات الإخوان، وأعضاء النظام السرى الذين قاموا فى فترة من الفترات بتعيين مرشد سرى لإدارة الجماعة، ومازالت الأحداث تثبت أن هناك خلافًا مكتومًا دائمًا تظهره الأحداث، وأن هناك من يعمل لأجل بقاء الأزمة، وعدم التعاطى مع مجريات وتطورات الواقع الذى لم يفهمه الجيل القديم إلى الآن.

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