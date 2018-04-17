مصرع شخصين إثر سقوط مروحية إيرانية

17 أبريل 2018 - 10:46 م

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط مروحية إيرانية قرب جزيرة "لاوان" بالخليج، أثناء أدائها لمهمة طبية.



وذكرت وكالة " فارس" الإيرانية أن المروحية، التي سقطت قرب جزيرة لاوان بالخليج، تابعة لشركة النفط الإيرانية.



وأضافت الوكالة أن "المروحية كانت تحلق على بعد 4 أميال من جزيرة لاوان. أثناء وقوع الحادث".



وأشارت إلى أنها "كانت في مهمة لنقل أحد المرضى، وعلى متنها مساعد طبي، إضافة إلى الطيار ومساعده".



ولقي المريض والمساعد الطبي حتفهما في الحادث، بينما تجري عمليات البحث لإنقاذ قائد الطائرة ومساعده، وفق المصدر ذاته.

