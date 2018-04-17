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مصرع شخصين إثر سقوط مروحية إيرانية

عرب وعالم

سقوط طائرة
سقوط طائرة

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لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط مروحية إيرانية قرب جزيرة "لاوان" بالخليج، أثناء أدائها لمهمة طبية.
وذكرت وكالة " فارس" الإيرانية أن المروحية، التي سقطت قرب جزيرة لاوان بالخليج، تابعة لشركة النفط الإيرانية.
وأضافت الوكالة أن "المروحية كانت تحلق على بعد 4 أميال من جزيرة لاوان. أثناء وقوع الحادث".
وأشارت إلى أنها "كانت في مهمة لنقل أحد المرضى، وعلى متنها مساعد طبي، إضافة إلى الطيار ومساعده".
ولقي المريض والمساعد الطبي حتفهما في الحادث، بينما تجري عمليات البحث لإنقاذ قائد الطائرة ومساعده، وفق المصدر ذاته.
يذكر أن إيران تطلق على الخليج اسم "الخليج الفارسي"، وتدافع عن رأيها بــ "وثائق تاريخية"، بينما تُطلق عليها الدول العربية تسمية "الخليج العربي" الأمر الذي تعارضه طهران، في حين كانت تسمية الخليج في العهد العثماني معروف باسم "خليج البصرة"، نسبة إلى مدينة البصرة العراقية. -

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