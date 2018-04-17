"البترول" تكشف معلومة هامة عن زيادة أسعار الوقود

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وزير النقل يكشف معلومة هامة عن تذكرة المترو

أكد حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تدريجيًا الوصول إلى سعر التكلفة للوقود، ولافتا إلى أن الأسعار المحلية كانت تغطى 70% من سعر التكلفة، حتى 30 يونيو 2017.
وأوضح "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الثلاثاء، هناك برنامج وضعته الحكومة، وجار تنفيذه على مدار 5 سنوات، بداية منذ 2014، لتصل بالأسعار لسعر التكلفة، مؤكدا، سعر التكلفة يتوقف على سعر الدولار، وسعر خام برنت، لأننا نستورد جزءًا من الخام وآخر من المنتجات، والاستهلاك.
وأشار "عبدالعزيز" إلى أن وزير البترول أوضح اليوم، أنه كلما زاد الإنتاج المحلى، كلما استطعنا تخفيض قيمة دعم البترول، لكنه لم يحدد أى تواريخ، أو قيمة الزيادات، لأنه قرار الحكومة، وليس قرار وزارة البترول.

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