» خناقة بين معتز الدمرداش وضيفته على الهواء

نشبت مشادة بين الإعلامي معتز الدمرداش، والإعلامية دعاء عبدالسلام، ضيفته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، بسبب مُقترح إنشاء مجلس قومي للرجل. وأكدت الإعلامية أن الرجل مظلوم في عدة أشياء، ويجب أن تتقبل الزوجة أمور زوجها ووالدته مهما كانت، ورد "الدمرداش"، قائلًا: "هو الراجل اشترى زوجته أو امتلكها".
وأضافت "عبدالسلام"، أن حسن تباعية المرأة لزوجها يعادل الجهاد في سبيل الله، وفقًا لحديث النبي، صلى الله عليه وسلم، ورد الإعلامي: "أنا مفهمش في الكلام ده، وكل إللي أعرفه إن مينفعش الزوج يسيطر على زوجته ويكسرها، وياريتك تتحلي بأخلاق النبي".
وانتقدت دعاء عبدالسلام، الإعلامي، قائلة: "حضرتك مش عارف كلام النبي، ودي كارثة"، ورد الأخير: "بتصدري حكم عليا ليه، حضرتك تجدي صعوبة شديدة في تقبل الرأي المختلف، ونصيحة مني ليكي أن تتقبلي الرأي المختلف".