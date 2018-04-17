تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" ونظيره الصومالي

17 أبريل 2018 - 11:57 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، على أهمية استمرار التنسيق والتشاور في مكافحة الإرهاب.



ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن السيسي تلقى اتصالًا من نظيره الصومالي تناول "آخر تطورات الأوضاع الداخلية في الصومال، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".



وأعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين. مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.



بدوره، أكد السيسي موقف مصر الداعم لوحدة الصومال. مؤكدًا حرص بلاده مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وترسيخ الأمن والاستقرار بالصومال.

