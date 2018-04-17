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انتر ميلان يمطر شباك كالياري برباعية في "الكالتشيو"

الرياضة

انتر ميلان وأيه سي ميلان
انتر ميلان وأيه سي ميلان

المصريون ووكالات

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أمطر فريق انتر ميلان، يوم الثلاثاء، مرمى ضيفه كالياري بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
أنهى انتر ميلان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة الثالثة عن طريق البرتغالي جواو كانسيلو.
وفي الوقت الذي بحث فيه كالياري عن فرصة التعادل، أضاف الفريق المضيف الهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 49.
ومع حلول الدقيقة 60 أحرز الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثالث، قبل أن يختتم مواطنه ايفان بيريسيتش الهدف الرابع في الدقيقة 90.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد انتر ميلان إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كالياري عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.
ويتصدر يوفينتوس ترتيب المسابقة برصيد 84 نقطة بفارق ست نقاط عن مطارده نابولي. -

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