واشنطن: مفتشو الأسلحة الكيميائية لم يدخلوا دوما بعد

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، الثلاثاء، إن "واشنطن تعتقد أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يدخلوا موقع هجوم مدينة دوما السورية".
وأضافت نويرت أن لدى بلادها معلومات حول استخدام غازي الكلور والسارين في الهجوم الكيميائي، الذي استهدف المدينة، في 7 أبريل/نيسان الجاري.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن لجنة تقصي حقائق، تابعة للمنظمة "دخلت" دوما للتحقيق في الهجوم.
وفي 14 أبريل/نيسان الجاري شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية على أهداف تابعة للنظام، ردا على هجوم دوما. 

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