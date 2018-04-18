حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

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قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن موافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 "بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" من حيث المبدأ، ينص على أن 42 ألف هو الحد الأقصي للدخل شهريًا.
وأضاف أبو حامد عبر برنامج ساعة من مصر الذي يذاع على فضائية الغد مع الإعلامي محمد المغربي، أن معاشات الوزراء كانت تحسب على الراتب الأساسي ولا تزيد عن 1000 جنيهًا، مشيرًا إلى أن راتب رئيس الحكومة 42 ألف جنية يمثل العدالة الاجتماعية الآن.
وأوضح أن فكرة إنك تسعي لهيكل الأجور بشكل عام وليس لأنك تريد أن تعمل زيادة لـ 50 مواطن كانوا تولى منصب وزير، مشيرًا إلى أن  الوزراء والمحافظون ورئيسا الحكومة والبرلمان سيحصلون على الحد الأقصي.
وأشار  إلى أننا نستعد لإقرار الزيادة الثالثة للمعاشات فى الانعقاد الثالث، مؤكدًا زيادة رواتب ومعاشات الوزراء لن تطبق بأثر رجعي وإلا كان تم التصويت عليه نداًء بالاسم.

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