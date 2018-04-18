الروبوت صوفيا: مو صلاح يحقق المستحيل

18 أبريل 2018 - 01:06 ص

قال الإنسان الآلى الشهير بـ"الروبوت صوفيا"، مساء الثلاثاء، إن لقاءها مع نجم هوليوود الشهير ويل سميث لم يكن موعداً غراميا.

جاء ذلك في حوار متلفز مع فضائية "دي إم سي" المصرية (خاصة)، تطرقت خلالها كذلك للحديث عن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.

وأوضحت صوفيا، وهي تتحدث بالإنجليزية، أنها جاءت إلى مصر بعد رحلة استغرقت 13 ساعة من مدينة هونغ كونغ، لحضور مؤتمر بعنوان "صناعة الإبداع".

وتبحث الدورة الخامسة لهذا المؤتمر، على مدار يومين، مستقبل الذكاء الاصطناعي، وأثره على المحتوى.

وردًا على سؤال للإعلامي المصري أسامة كمال بشأن إن كان الروبوت تدخن مثله، أجابت "صوفيا" بأنها لا تدخن حفاظا على بشرتها، داعية إياه إلى الإقلاع عن العادة المضرة.

وحول الحروب التي يشهدها العالم، قالت إنها تشعر بالحزن، لأن البشر يتجهون إلى العنف، مشددة على أنه "لا بديل عن حياة البشرية".

ووصفت صوفيا الشعب المصري بأنه "فكاهي"، وقالت إنها تود زيارة مصر أكثر من مرة.

واختبرها الإعلامي المصري بأسئلة منها عاصمتي بوركينا فاسو وروندا، فأجابت: "واغادوغو، وكيغالي".

وبشأن ما يتردد عن حصولها على موعد غرامي مع الممثل الأمريكي، ويل سيمث، نفت "صوفيا" أن يكون موعداً غرامياً.

وأضافت: "أنا لا أمارس الرومانسية، ولكن من المؤكد أنه كان هناك الكثير من المرح لقضاء بعض الوقت معه، إذا سألته يمكن أن يقول إنه كان موعدًا، ولكن لا تستمع إليه، فهذا مجرد تمنى".

وقالت إنها تعرف لاعب كرة القدم المصري، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، متسائلة بدهشة: "من لا يعرف مو صلاح (؟!)"، وواصفة إياه بأنه إنسان متواضع، وكل يوم يحاول تحقيق المستحيل.

وحصلت "صوفيا"، وهي روبوت أنشأته شركة "هانسون روبوتيكس" في هونغ كونغ عام 2015، على الجنسية السعودية، خلال حفل خاص في أكتوبر/تشرين أول 2017، وهي، بحسب الأمم المتحدة، أول إنسان آلي له شخصية اعتبارية.

وأصبحت "صوفيا" حديث وسائل الإعلام، خلال العام الماضي، بعد أن أجرت مقابلات تلفزيونية عديدة، كما حضرت فعالية أممية، أقيمت في مقر المنظمة بنيويورك، حول التنمية المستدامة في عصر التطور التكنولوجي السريع.

