  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:54 ص
بحث متقدم
سد النهضة

هذا هو "الحل العادل"بشأن أزمة سد النهضة

مجلس النواب

حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

سعاد صالح والأطرش

فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

بسنت فهمي

تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

بنزين

"البترول" تكشف معلومة هامة عن زيادة أسعار الوقود

فريد الديب

فريد الديب» يترافع عن «جنينة» أمام المحكمة العسكرية

حسن البنا

90عامًا للنظام السري للإخوان (ملف)

سد النهضة

مصر لا ترغب في إعاقة بناء «سد النهضة»

أحمد موسى

«موسى»عن رواتب الوزراء:اشمعنى النهاردة بقى في فلوس

فيصل القاسم

بماذا رد العفاسي على فيصل القاسم؟

وزير الري:

هذا هو "الحل العادل"بشأن أزمة سد النهضة

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السيسى عن سد النهضة: كونوا مطمئنين

#

"أديب" يكشف سبب الخلافات بشأن سد النهضة

#

بعد فشل مفاوضات "سد النهضة".. إريتريا هى الحل

#

مصر ستلجأ إلي العمل العسكري ضد إثيوبيا

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر تسعى لحل عادل فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الحل العادل يتضمن تقليل التأثيرات الضارة للسد وتفهم الطموحات التنموية للطرف الآخر، مؤكدًا أن مصر دائما ما كانت دولة تعاون وتنمية وسلام.
جاء ذلك خلال مشاركته بندوة "المياه والتنمية المستدامة" في مقر المجلس الأعلى للثقافة، يوم الثلاثاء.
ولفت الوزير إلى أن مصر دولة صحراوية (95% من المساحة صحراء)، وتعتمد على المياه من خارج الحدود بنسبة 97% وهو ما يمثل عبئا كبيرا لتأمين تلك الكميات بعكس دول حوض النيل الأخرى التي تتمتع بوفرة في المياه، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة في حوض النيل التي تعيد استخدام المياه كم أنها من أكثر الدول جفافا في العالم.
كانت مصر وجهت الدعوة إلى أثيوبيا والسودان لاستكمال مفاوضات الاجتماع التساعي لسد النهضة، الجمعة المقبلة بالقاهرة.
وأكد عبد العاطي أن مصر ليست ضد بناء السدود في دول حوض النيل على المطلق، حيث شاركت في بناء عدة سدود في أفريقيا منها سد أوين في أوغندا، كما تم بناء سدود في أثيوبيا والسودان بالتنسيق مع مصر.
وشدد على أن مصر لا تلقي أي قطرة مياه في البحر، إلا المياه التي لا تصلح لإعادة الاستخدام بسبب ارتفاع نسبة الأملاح والتلوث، مشيرا إلى أن نظام إدارة المياه في مصر الأعلى في أفريقيا ومن الأعلى في العالم حيث تتجاوز نسبته 85%.
وأضاف: "هناك عدة تحديات تواجه الموارد المائية المصرية، منها محدودية حصة المياه والزيادة السكانية، كما أن مصر حساسة لأي تغيرات مناخية مثل فترات الجفاف الطويلة، والتحدي الأخر المنشآت التي تقيمها دول حوض النيل، والحفاظ على نوعية المياه الخالية من التلوث، وكذلك حدوث تداخل بين المياه الجوفية والمياه المالحة، مضيفا أن الموجات الحارة تؤدي لزيادة معدلات استهلاك المياه".
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تبنت خطة قومية لإدارة الموارد المائية وتنميتها تستهدف تقليل الفاقد وتطوير الري وتحسين نوعية المياه وتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل كثيفة استهلاك المياه، وتطوير محاصيل تتحمل الملوحة، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتقليل الفاقد من مياه النيل. ?

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار في رمضان
» شاهد.. أهداف محمد صلاح الـ 40 مع ليفربول
» بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسميم "سكريبال"
» لهذه الأسباب امتحان الثانوية الجديدة غير قابل للتطبيق
» خناقة بين معتز الدمرداش وضيفته على الهواء
» أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة
» «أبوتريكة» يترقب مصيره غدًا
» مشادة بين "أبوحامد" وأستاذ عقيدة لهذا السبب
» «العفاسي» لفيصل القاسم: أين إسلامك؟
» «صلاح» يتكفل بعلاج حارس الزمالك
» لماذا لم يرفع النواب رواتب الموظفين أسوة بالوزراء؟

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر