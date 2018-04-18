» بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار في رمضان

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"سوبر ماركت" يشعل خلاف بين وزير التموين ومحافظ الدقهلية

المصريون ـ متابعات

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أكد محمد سويد، مستشار وزير التموين، أنه من المقرر تخفيض أسعار عدة سلع أساسية في شهر رمضان كالزيت والسكر والسمن بنسبة تصل إلى 20%، متابعًا: "ستيم طرح 17 ألف طن من اللحوم السودانية في المجمعات الإستهلاكية بسعر 85 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الدواجن يصل إلى 17 جنيه".
وأوضح "سويد"، خلال حواره ببرنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، أن معرض "أهلا رمضان" ينطلق يوم 10 مايو القادم بأرض المعارض بمدينة نصر، موضحًا أن المعرض يستهدف يوميًا مليون زائر.
وأشار "سويد" إلى أن القطاع الخاص سيستمر بالمعرض حتى يوم 16 مايو، بينما سيستمر القطاع الحكومي من خلال شركاته بالتواجد في المعرض حتى 31 مايو.
كما وجه مستشار وزير التموين رسالة إلى المواطنين: "متقلقوش.. إحنا منظمين وعندنا خطة لتغطية المحافظات خلال شهر رمضان".


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