  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:47 ص
بحث متقدم
تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

لحظة القتل

شاب يتضايق من تعليق جاره على "فيس بوك" فيذهب له ويقتله

صلاح

مفاجأة مدوية حول االنادي الذي يفضل صلاح الانتقال له

سد النهضة

هذا هو "الحل العادل"بشأن أزمة سد النهضة

مجلس النواب

حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

سعاد صالح والأطرش

فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

بسنت فهمي

تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

بنزين

"البترول" تكشف معلومة هامة عن زيادة أسعار الوقود

فريد الديب

فريد الديب» يترافع عن «جنينة» أمام المحكمة العسكرية

حسن البنا

90عامًا للنظام السري للإخوان (ملف)

وكاميرا تسجل لحظة القتل

شاب يتضايق من تعليق جاره على "فيس بوك" فيذهب له ويقتله

آخر الأخبار

لحظة القتل
لحظة القتل

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قيادي إخواني ينعي "محمود عزت"

#

بالصور.. أبشع واقعة تعذيب هزت مواقع التواصل

#

الداخلية تضبط عاملا اخترق 100 حساب "فيس بوك"

#

أسمن شاب بالعالم يفقد أكثر من نصف طن من وزنه

قتيل الفيس بوك

عرض الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج العاشرة مساءً -  قصة مأساوية لمقتل شاب في التاسعة عشر من عمره بسبب "تعليق" على فيس بوك.

و روى جيران القتيل ما حدث ، حيث أكدوا أنه نشر صورة طبيعية على صفحته بـ"فيس بوك" ، وكتب عليها كلاما عاديًا بحسن نية ، إلا أن أحد جيرانه تضايق من الكلام ودخل على صفحته وكتب شتائم ، فاتصل به القتيل في التليفون وأخبره أن هذا لا يصح إلا أن القاتل اصطحب مجموعة من البلطجية وأتوا حتى منزله وأوسعوه هو وأخيه ضربًا ، حتى توفي".

وقال أحد جيران القاتل والقتيل إن أكبر واحد في القتلة عمره 35 سنة وشقيقه الأصغر عمره 25 .

وكشفت أم القتيل أنه قُتل من أول ضربة تلقاها بالشومة بسبب إصابته بنزيف داخلي.

الفيديو:



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة راكبة أمريكية "شفطها" الضغط الجوي بالطائرة
» لوحة سيارات ثمنها نصف مليار .. تعرف على السبب
» جماعة أمريكية تُدعى "الصليبيون" خططت لقتل 120 مسلم
» أخطر ما كشفه الصحفي الروسي عن سوريا قبل انتحاره
» فرنسا تمنع أب مسلم من تسمية ابنه "جهاد"
» شاهد .. جزائري يصعد فوق سطح سيارته عاريًا لأغرب سبب
» سر عدم حضور "شيرين" لجنازة والدها
» بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار في رمضان
» شاهد.. أهداف محمد صلاح الـ 40 مع ليفربول
» بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسميم "سكريبال"
» لهذه الأسباب امتحان الثانوية الجديدة غير قابل للتطبيق

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر