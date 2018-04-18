شاب يتضايق من تعليق جاره على "فيس بوك" فيذهب له ويقتله

18 أبريل 2018 - 06:23 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج العاشرة مساءً - قصة مأساوية لمقتل شاب في التاسعة عشر من عمره بسبب "تعليق" على فيس بوك.



و روى جيران القتيل ما حدث ، حيث أكدوا أنه نشر صورة طبيعية على صفحته بـ"فيس بوك" ، وكتب عليها كلاما عاديًا بحسن نية ، إلا أن أحد جيرانه تضايق من الكلام ودخل على صفحته وكتب شتائم ، فاتصل به القتيل في التليفون وأخبره أن هذا لا يصح إلا أن القاتل اصطحب مجموعة من البلطجية وأتوا حتى منزله وأوسعوه هو وأخيه ضربًا ، حتى توفي".



وقال أحد جيران القاتل والقتيل إن أكبر واحد في القتلة عمره 35 سنة وشقيقه الأصغر عمره 25 .



وكشفت أم القتيل أنه قُتل من أول ضربة تلقاها بالشومة بسبب إصابته بنزيف داخلي.



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