» لوحة سيارات ثمنها نصف مليار .. تعرف على السبب

18 أبريل 2018 - 07:31 ص

عرض مصمم سيارات بريطاني يدعى "أفضل خان" لوحة سيارات يملكها برقم "إف 1" للبيع مقابل مبلغ لا يصدق.



ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فقد عرض خان لوحة سيارته مقابل 12 مليونا و250 ألف جنيه إسترليني، أي بنحو 17 مليونا و514 ألف دولار أمريكي تقريبا.

وكان خان قد اشترى اللوحة عام 2008 مقابل 440 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 629 ألف دولار أمريكي تقريبا (315 مليون جنيه).



وعرض خان اللوحة عبر الموقع الإلكتروني "Plates4Less"، حيث إنها من المتوقع أن تصبح الأغلى في العالم إن بيعت.

وسيرتفع الرقم بعد إضافة الضرائب الحكومية البريطانية، ليصبح 14 مليونا و700 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 21 مليون دولار أمريكي تقريبا (378 مليون جنيه) .



ورفض خان قبل فترة عرضا لشراء لوحة سيارته المميزة مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 8 ملايين و578 ألف دولار أمريكي تقريبا، إذ كان حينها يستخدمها مع سيارته "بوغاتي فيرون".