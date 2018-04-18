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وفاة راكبة أمريكية "شفطها" الضغط الجوي بالطائرة

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القتيلة
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طائرة تشقط سيدة

توفيت راكبة أمريكية بطريقة بشعة وذلك بعد قيام الضغط الجوي بشفط جزء من جسدها نحو نافذة الطائرة ، إلا أن أحد الركاب استطاع الإمساك بها لمدة طويلة ، وتم نقلها للمستشفى إثر هبوط اضطراري قام به قائد الطائرة لكنها توفيت متأثرة بجروحها.

هبوط اضطراري، سببه مجهول

لقطات تلفزيونية أظهرت انفصال معظم أجزاء الغلاف الخارجي حول المحرك الأيسر للطائرة، وهي "بوينغ 700-737" تابعة لشركة Southwest Airlines الأميركية، وفقاً لما بثته الوكالات ومما ورد أمس واليوم الأربعاء في وسائل إعلام محلية، منها شبكة FoxNews التلفزيونية، وبخبرها ذكرت أن 144 راكبا كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى طاقم من 5 أفراد.

المحرك والطيار وحيث كانت المشفوطة جالسة

وفي بيان توضيحي، صدر عن "الهيئة القومية لسلامة النقل" بالولايات المتحدة، أن "البوينغ" كانت في طريقها من نيويورك إلى تكساس، حين تعطل محركها وانفجر وهي محلقة في الجو، وبانفجاره تحطم زجاج نافذة كانت الراكبة Jennifer Riordan جالسة قربها، فانهار الضغط داخل الطائرة وسحب معظم جسدها إلى فتحة في النافذة أحدثها انفجار المحرك بسبب تسرب في الوقود كما يبدو، مع أن السبب قد يكون مختلفا، لأن الطيار سبق وقام بهبوط اضطراري أول في مدينة فيلادلفيا، لسبب ليس معروفا أيضا.

"لدينا فتحة خرج منها أحد الركاب"

الراكبة القتيلة "شفطا" تعمل نائبة لمدير أحد البنوك بمدينة Albuquerque في ولاية نيومكسيكو، وعنها ورد بموقع صحيفة Philadelphia Inquirer أن الطيار ظن بأن الضغط قذفها فعلاً من فتحة النافذة، فقد ذكر لمن كان في برج المراقبة يتابع ما حدث لطائرته، أن قسما من الطائرة "توقف عن العمل" في إشارة إلى المحرك، ثم أخبره أن: "في الطائرة فتحة، خرج منها أحد الركاب" كما قال "حسب العربية .نت".

ومن المعلومات أيضا عن الراكبة البالغة 43 سنة، أنها متزوجة وأم لابنين، وأن من أسرع إليها من الركاب حين جذبها تيار الضغط داخل الطائرة إلى فتحة نافذتها "بقي ممسكاً بجسدها طوال 12 دقيقة، حتى استقر الضغط ثانية" طبقا لما نقل موقع صحيفة Heavy الأميركية عن ركاب تحدثت إليهم، وأحدهم Marty Martinez هو من قام بتصوير الفيديو المعروض أعلاه لداخل الطائرة وركابها حين هبوطها الاضطراري الأول بفيلادلفيا.


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