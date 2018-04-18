  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:44 ص
بحث متقدم
الدولار يكسر حاجز الـ16 جنيها مجددا

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

حازم حسني

حازم حسني: 30 يونيه كان ضرورة تاريخية

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

لحظة القتل

شاب يتضايق من تعليق جاره على "فيس بوك" فيذهب له ويقتله

سد النهضة

هذا هو "الحل العادل"بشأن أزمة سد النهضة

هاني توفيق

هاني توفيق: ما حدث أول أمس "عيب"

مجلس النواب

حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

سعاد صالح والأطرش

فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

بسنت فهمي

تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

صلاح

مفاجأة مدوية حول االنادي الذي يفضل صلاح الانتقال له

أسطورة الكاميرون: هذا أقصى ما ستحققه المنتخبات الأفريقية بالمونديال

الرياضة

لوران
لوران

متابعات

أخبار متعلقة
#

أسطورة توتنهام يتغنى بصلاح .. هذا ما قاله

#

حسني: "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء"

#

برلماني ينتقد صمت الدول العربية تجاه ما يحدث بسوريا

#

بكري: لهذا السبب فشلت "صفقة القرن"

المونديال

لوران

المنتخبات الأفريقية

أكد لوران - مدافع أرسنال ومنتخب الكاميرون  سابقًا - أن المنتخبات الأفريقية لن تستطيع أن تتجاوز الدور ربع النهائي في المونديال.

وقال لوريانو بيسان إتاميه-مايه، الشهير باسم لوران، إن الفرق الأفريقية (مصر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا) سوف تعاني في كأس العالم بسبب مزيج من سوء الإدارة وفارق المستوى.

ولم يتمكن أي منتخب أفريقي في السابق من تجاوز دور الثمانية في كأس العالم.

وفي تصريح لبي بي سي، قال لوران "يمكنني القول إن أفريقيا ستكون في نصف النهائي، وأننا سنفوز (بكأس العالم)، لكن هذا ليس هو الواقع".

وأضاف "حتى أكون أمينا لا أرى أن أيا منهم سيصل لأبعد من دور الثمانية".

وتابع "هذه قناعتي لأننا مازالنا متأخرين خطوة عن الفرق الكبرى".

ومضى قائلا "ليس بوسعي أن أراهم يتحدون ألمانيا أو الأرجنتين أو إسبانيا أو البرازيل. إنهم ليسوا في هذا المستوى".

وشارك لوران (41 عاما) في منافسات كأس العالم 1998 في فرنسا و2002 في كوريا واليابان، مع فريق الكاميرون.

وأعرب عن عدم رضاه عن الطريقة التي تدار بها كرة القدم في أفريقيا.

وقال "لا أريد الكذب على الناس. أنا أمين جدا، وأعبر عن أفكاري لأننا لا نفعل الأمور بالطريقة الصحيحة. هذا يحدث في كرة القدم والكثير من المجتمعات الأفريقية".

وأعرب لوران عن اعتقاده بأن خبرته في كرة القدم قد تفيد إدارة اللعبة في أفريقيا.

وقال "السياسة في دمي لكنني لا أفضل الدخول في السياسة حقا".

وأضاف "لكن ربما أحاول مساعدة كرة القدم الأفريقية من خلال ما لدي من خبرة في هذا الشأن وكيفية القيام بالمهام بطريقة مؤسسية".

وحتى اليوم، تمكنت ثلاث منتخبات أفريقية فقط من الوصول لدور الثمانية في كأس العالم، بدأت بالكاميرون في 1990، ثم السنغال في 2002، وأخيرا غانا في 2010.

وستظهر مصر في كأس العالم بروسيا بعد غياب 28 عاما، وستلعب في مجموعة تضم كلا من روسيا، صاحبة الأرض، والسعودية وأوروغواي.

وعاد المغرب إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1998، وسيلعب منتخبها في مجموعة واحدة مع إسبانيا والبرتغال وإيران.

بينما ستلعب تونس في مجموعة تضم إنجلترا وبلجيكا وبنما.

أما السنغال، التي تضم مجموعتها بولندا وكولومبيا واليابان، ستسعى لإعادة تحقيق إنجازها السابق بالوصول إلى الدور ربع النهائي.

وفي ظهورها السادس في بطولات كأس العالم تلتقي نيجيريا كلا من الأرجنتين وأيسلندا وكرواتيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة والدة الرئيس الأمريكي السابق
» لقاء ناري لـ"السعيد" مع "كابيون" الليلة
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 35 درجة
» أسطورة الكاميرون: هذا أقصى ما ستحققه المنتخبات الأفريقية بالمونديال
» تاجر مخدرات يجند ربع قوة قسم الأميرية من "الأمناء" للعمل لحسابه
» مفاجأة غير متوقعة وراء استخدام "الأسد" للسلاح الكيماوي بدوما
» وفاة راكبة أمريكية "شفطها" الضغط الجوي بالطائرة
» لوحة سيارات ثمنها نصف مليار .. تعرف على السبب
» جماعة أمريكية تُدعى "الصليبيون" خططت لقتل 120 مسلم
» أخطر ما كشفه الصحفي الروسي عن سوريا قبل مقتله
» فرنسا تمنع أب مسلم من تسمية ابنه "جهاد"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر