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مصرع سيدة وإصابة 3 في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

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امن بنى سويف

أتوبيس

جثتين

لقيت سيدة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربى نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة وهرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ ونقلت سيدة مجهولة الهوية جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى المركزى فيما نقل محمود فتحي عبد الباسط ومصطفي عبد الفتاح حسن وبهاء الدين محمد حسانين وجميعهم مقيمون بأسيوط إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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