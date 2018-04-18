تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

18 أبريل 2018 - 09:06 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 أبريل في البنوك.

استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي ليسجل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي اليوناني استقر سعر الدولار ليسجل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار ليسجل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي، يسجل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، وفي بنك البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي، سجل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي سجل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.