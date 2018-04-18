  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:44 ص
بحث متقدم
الدولار يكسر حاجز الـ16 جنيها مجددا

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

حازم حسني

حازم حسني: 30 يونيه كان ضرورة تاريخية

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

لحظة القتل

شاب يتضايق من تعليق جاره على "فيس بوك" فيذهب له ويقتله

سد النهضة

هذا هو "الحل العادل"بشأن أزمة سد النهضة

هاني توفيق

هاني توفيق: ما حدث أول أمس "عيب"

مجلس النواب

حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

سعاد صالح والأطرش

فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

بسنت فهمي

تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

صلاح

مفاجأة مدوية حول االنادي الذي يفضل صلاح الانتقال له

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

مال وأعمال

الدولار يكسر حاجز الـ16 جنيها مجددا
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

#

نجم البرازيل في عزبة الهجانة.. غدا

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

#

تعرف على رقم «ياري مينا» في برشلونة

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 أبريل في البنوك.

استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي ليسجل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي اليوناني استقر سعر الدولار ليسجل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار ليسجل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي، يسجل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، وفي بنك البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي، سجل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي سجل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة والدة الرئيس الأمريكي السابق
» لقاء ناري لـ"السعيد" مع "كابيون" الليلة
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 35 درجة
» أسطورة الكاميرون: هذا أقصى ما ستحققه المنتخبات الأفريقية بالمونديال
» تاجر مخدرات يجند ربع قوة قسم الأميرية من "الأمناء" للعمل لحسابه
» مفاجأة غير متوقعة وراء استخدام "الأسد" للسلاح الكيماوي بدوما
» وفاة راكبة أمريكية "شفطها" الضغط الجوي بالطائرة
» لوحة سيارات ثمنها نصف مليار .. تعرف على السبب
» جماعة أمريكية تُدعى "الصليبيون" خططت لقتل 120 مسلم
» أخطر ما كشفه الصحفي الروسي عن سوريا قبل مقتله
» فرنسا تمنع أب مسلم من تسمية ابنه "جهاد"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر