» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 35 درجة

18 أبريل 2018 - 09:11 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء 17 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

وسط الدلتا 20 34

الإسكندرية 17 26

بلطيم 16 26

مطروح 15 26

السلوم 16 27

سيوة 17 30

بورسعيد 20 25

دمياط 19 26

العريش 13 29

رفح 13 29

الإسماعيلية 18 34

السويس 17 35

رأس سدر 18 33

نخل 11 34

نويبع 22 34

طابا 14 33

كاترين 13 29

الطور 21 31

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 23 36

مرسى علم 22 34

الفيوم 19 36

بنى سويف 19 36

المنيا 17 37

أسيوط 19 38

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 22 41

أسوان 24 41

أبوسمبل 22 39

الوادى الجديد 22 41

الشلاتين 21 35

ابو رماد 20 34

رأس حدربة 22 33

حلايب 23 33