» لقاء ناري لـ"السعيد" مع "كابيون" الليلة

18 أبريل 2018 - 09:17 ص

يدخل النجم عبدالله السعيد لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المعار إلى كوبيون بالوسورا في تمام الخامسة مساء في اختبار جديد من نادية أمام روفانييمن بالوسورا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفنلندي.

وشارك اللاعب المصرى عبد الله السعيد، فى تدريبات كوبيون بالوسورا الفنلندى للمرة الأولى، الأحد الماضى الماضى عقب انضمامه لصفوف الفريق قادماً من النادى الأهلى على سبيل الإعارة لمدة شهرين، وشارك فى مباراة واحدة أمام إلفس، ويستعد لخوض الديربي الأول له فى فنلندا اليوم.

وتوقف رصيد كوبيون بالوسورا عند نقطة واحدة بعدما تعادل فى الجولة الأولى مع هونكا بهدف لكل منهما، وخسر الجولة الثانية أمام إلفس بنتيجة 2/1.