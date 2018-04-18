مصرع وإصابة 6 فى تصادم سيارة نقل بأتوبيس بصحراوى بنى سويف

18 أبريل 2018 - 09:18 ص

لقى شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس من الخلف على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف فى اتجاه محافظة المنيا.



وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى إثر تصادم سيارة نقل بأتوبيس من الخلف فى اتجاه محافظة المنيا . نقلت سارات إسعاف بنى سويف المصابين وهم محمود أحمد محمد، جمال عبد الحميد أحمد 28 سنة، وليد أحمد محمود 30 سنة، تامر محمد على 36 سنة، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.



كشفت تحريات إدارة البحث الجنائى وسؤال الركاب اصطدام السيارة النقل للأتوبيس من الخلف مما أدى وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين كانوا يجلسون فى المقعد الأخير للأتوبيس بينما نجا كافة الركاب من الحادث تحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق