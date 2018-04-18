» وفاة والدة الرئيس الأمريكي السابق

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جورج بوش

الرئيس الأمريكي

باربرا

جيم ماكجراث

توفيت باربرا بوش والدة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش وزوجة الرئيس الحادي والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش.

وأعلن عن خبر وفاة "باربرا" رسميا، جيم ماكجراث المتحدث باسم أسرة بوش.

يُذكر أن باربرا بيرس بوش ولدت في 8 يونيو 1925 وتبلغ من العمر 92 عاما، وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة من عام 1989 إلى عام 1993. كما كانت السيدة الثانية للولايات المتحدة في الفترة من 1981 إلى 1989 في حين كان زوجها نائباً للرئيس رونالد ريجان.

عملت باربرا بوش خلال عهدها كسيدة أولى على نشر الوعي لمحو الأمية على مستوى عالمي وأسست مؤسسة باربرا بوش لمحو الأمية الأسري.


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